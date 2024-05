Un tanar jandarm din Oradea a devenit campion european la arte martiale

Un tanar jandarm din Oradea a fost desemnat campion european la Wushu Sanda (kickboxing chinezesc), duminica, la finalul unei competitii care a avut loc in capitala Suediei.Potrivit unui comunicat transmis luni de Jandarmeria Bihor, competitia europeana a avut loc la Stockholm, in perioada 3-5 mai, si a adunat peste 400 de sportivi din 29 de tari.La finalul concursului, Sergiu Breb a reusit sa obtina titlul de campion la categoria 85 kg."Pe masura progresului sau in acest sport, Sergiu a ... citește toată știrea