Un tanar pugilist oradean, convocat la lotul national de cadeti pentru un stagiu de pregatire

Sportivul oradean Raul Benea, pugilistul celui mai nou club sportiv din Bihor, CS Benea Oradea, participa in aceasta perioada cu lotul national de cadeti al Romaniei la un stagiu de pregatire in Ploiesti.Oradeanul va ramane in acest stagiu de pregatire pana pe data de 22 mai, cand va pleca spre Gheorgheni, unde va participa la un concurs ce va reuni la start tineri pugilisti din intreaga tara, dar si din mai multe tari din Europa.Openul Gheorgheniului, programat in perioada 22-28 mai, se ... citeste toata stirea