Unirea Principatelor: clopotele bisericilor din Romania - Vor fi trase timp de un minut

Ierarhii, preotii si diaconii Bisericii Ortodoxe Romane vor oficia slujba de Te Deum, in 24 ianuarie, Ziua Unirii Pricipatelor Romane, in toate bisericile din Patriarhia Romana, iar la finalul slujbei vor fi trase clopotele timp de un minut, a anuntat Patriarhia Romana.Potrivit Patriarhiei Romane, in ziua de 24 ianuarie, ierarhii, preotii si diaconii Bisericii Ortodoxe Romane vor oficia slujba de Te Deum in toate bisericile din Patriarhia Romana.La sfarsitul acestei slujbe vor fi trase ... citeste toata stirea