Desi FC Bihor si-a incheiat seria jocurilor de pe teren propriu din acest an, iubitorii fotbalului din Oradea mai pot vedea in aceasta luna trei jocuri la Stadionul Iuliu Bodola. Este vorba despre doua partide din Cupa Romaniei si un meci din cadrul Superligii. In toate aceste dispute sunt implicate echipe din judetul Arad, UTA si Progresul Pecica.UTA revine in municipiul de pe Crisul Repede, dupa ce a facut o escala la Sibiu. De aceasta data, aradenii vor intalni echipa din Sibiu, pe FC ... citeste toata stirea