In ciuda mutarii temporare pe stadionul din Oradea, formatia aradeana UTA va disputa urmatorul joc, in care are rolul de gazda, la Sibiu. "UTA nu se muta definitiv de la Oradea", au transmis reprezentantii clubului intr-un comunicat destinat suporterilor."Dorim sa jucam cat mai aproape de casa, apreciem deschiderea si sprijinul acordat de gazdele noastre din judetul vecin. Ne bucuram ca am putut sa oferim oradenilor meciuri de prima liga a Romaniei si mai dorim sa le oferim in continuare", ... citeste toata stirea