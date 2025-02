Va conduce Departamentul Administratie si Politici Publice - Mihai Jurca, numit consilier prezidential

Presedintele interimar Ilie Bolojan a semnat, miercuri, decretul de numire a lui Mihai Jurca in functia de consilier prezidential. Mandatul acestuia incepe pe 1 martie. Mihai Jurca este expert in dezvoltare locala si in prezent ocupa pozitia de city manager al municipiului Oradea.Presedintele interimar al Romaniei, Ilie Bolojan, a semnat miercuri, 26 februarie, decretul de numire a lui Mihai Jurca in functia de consilier prezidential, incepand cu data de 1 martie, informeaza Administratia ... citește toată știrea