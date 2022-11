Va facilita iesirea din oras spre autostrada - Pasaj subteran in intersectia T. Vladimirescu - Onestilor

Consiliul Local Oradea a aprobat, in sedinta de saptamana trecuta, studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea unui pasaj subteran in intersectia str. Tudor Vladimirescu - Lapusului, pe sub strada Onestilor."Inca de cand am demarat partea de studiu de fezabilitate si proiectare a drumului de legatura intre Oradea si autostrada, am cautat sa gasim un debuseu din zona centrala a orasului catre autostrada. Astfel, pasajul pe care l-am aprobat anul trecut peste ... citeste toata stirea