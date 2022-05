Va fi pusa in functiune Statia de Tratare Mecanico-Biologica - Mai putine deseuri la groapa de gunoi

Cantitatea de deseuri din judetul Bihor care va ajunge la groapa de gunoi va scadea semnificativ dupa punerea in functiune a Statiei de Tratare Mecanico-Biologica (TMB).Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, Mircea Malan, a anuntat in conferinta de presa sustinuta marti, 17 mai, castigatorul licitatiei pentru gestionarea statiei aflata in Municipiul Oradea.Firma desemnata pentru operarea statiei TMB este Girexim Universal. Durata contractului ar urma sa fie de 96 de luni (8 ani), iar ... citeste toata stirea