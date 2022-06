Valea lui Mihai - Localnic accidentat mortal de tren

Un barbat de 78 de ani, din Valea lui Mihai, a fost accidentat mortal azi, la ora 10.30, de trenul InterRegio care circula pe relatia Baia Mare - Viena.Politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Bihor - Postul de Politie T.F. Valea lui Mihai au fost sesizati azi, 22 iunie, in jurul orei 10.35, in urma unui apel primit prin 112 ca, in jurul orei 10.30, pe raza localitatii Valea lui Mihai, trenul InterRegio care circula pe relatia Baia Mare - Viena, ... citeste toata stirea