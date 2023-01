Valoarea proiectelor pe fonduri europene depaseste 1 miliard de euro - Oradea, exemplu national

In 2022, municipalitatea oradeana, prin Directia de Management Proiecte cu Finantare Internationala, a avut 51 de proiecte cu finantare europeana. Valoare totala a proiectelor aflate in derulare si care urmeaza sa fie depuse se ridica la 1,1 miliarde euro.Primaria Oradea, prin Directia de Management Proiecte cu Finantare Internationala, a avut, in 2022, un numar record de proiecte depuse cu finantare europeana - 51, in valoare de peste 360 de milioane de euro. Dintre acestea 18 au fost ... citeste toata stirea