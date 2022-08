Valoarea totala a investitiei este de 11 milioane de lei - 16 noi platforme de deseuri

Consiliul Judetean Bihor a aprobat, in sedinta ordinara de ieri, asocierea cu 15 primarii din judet pentru realizarea a 16 platforme de colectare a deseurilor prin aport voluntar. In total, in judet vor fi 32 de astfel de platforme.Cele 15 unitati administrativ-teritoriale sunt comunele Lazareni, Auseu, Chislaz, Salard, Bors, Nojorid, Copacel, Buntesti, Balc, Paleu, Cociuba Mare, Draganesti, orasele Vascau si Stei si municipiul Oradea. In Oradea vor fi construite doua platforme de deseuri. ... citeste toata stirea