Vama Bors I - Aproape 23 de tone de deseuri de hartie, oprite la frontiera

Politistii de frontiera bihoreni impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Nationale de Mediu nu au permis intrarea in Romania a unui ansamblu format din cap tractor si semiremorca, incarcate cu peste 22.900 kilograme de deseuri care constau in hartie, pentru care soferul nu detinea documentatia necesara pentru transferul de deseuri.Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors I au efectuat, luni, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui ansamblu ... citeste toata stirea