Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Bihor a incheiat intalnirile cu UAT - utile din judet, in vederea aplicarii Legii nr. 196/2016 referitoare la venitul minim de incluziune (VMI).VMI reprezinta un beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de dificultate, in scopul prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala. Odata cu intrarea in vigoare a VMI, acordarea beneficiilor Venitul Minim Garantat (VMG) si ... citeste toata stirea