Venituri de 2,38 miliarde lei, 1,15 miliarde lei pentru investitii - Bugetul Oradiei, in dezbatere publica

Primaria Oradea a lansat vineri, 13 ianuarie, in dezbatere publica, proiectul de buget pentru anul in curs, propuneri si observatii putand fi depuse pana in data de 30 ianuarie. Potrivit proiectului, veniturile sunt estimate la 2,38 miliarde lei, din care pentru investitii sunt prevazute 1,15 miliarde lei."In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, se aduce la cunostinta publica "Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023". Potrivit ... citeste toata stirea