Victorie clara in primul meci din an pentru voleibalistele de la CSU Oradea

Echipa de volei feminin CSU Oradea a disputat in deplasare primul joc din cadrul returului Campionatului National - Divizia A2, Seria Vest, si a debutat cu o victorie facila.Meciul, disputat sambata impotriva echipei CS Provolei Arad, a fost la discretia oradencelor, care s-au impus in urma unei prestatii sigure si mature, fara a da sperante mai tinerelor adversare.A fost o victorie cu 3-0, obtinuta in mai putin de o ora de joc, in care oaspetele au aratat ca sunt dornice in acest sezon sa ... citeste toata stirea