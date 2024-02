Handbalistii de la CSM Oradea au facut un nou joc bun si au obtinut a doua victorie din jocurile oficiale ale acestui an. De aceasta data, trupa antrenata de Cosmin Libert si Dan Pitigoi a evoluat in deplasare, la Craiova, in cadrul primului tur din Cupa Romaniei.Desfasurat marti, pe terenul oltenilor de la CS Universitatea, la Sala Ion Constantinescu, meciul s-a incheiat cu scorul de 36-28 pentru CSM Oradea, care, astfel, a obtinut calificarea in turul al II-lea al competitiei.Jocul a fost ... citeste toata stirea