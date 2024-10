Victorie clara pentru baschetbalistii de la CSM CSU Oradea, de ziua orasului

De ziua orasului, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea le-au facut un cadou frumos suporterilor, obtinand o victorie clara cu scorul de 93-66, in fata echipei cu care in sezonul precedent s-au batut pentru calificarea in finala, CSO Voluntari.Jocul din Oradea Arena a fost la discretia ros-albastrilor, care s-au impus mult mai clar de cat s-ar fi asteptat, dupa ce si-au dominat adversarii la toate capitolele.Desi CSM CSU a condus si cu zece puncte in primul sfert, in prima pauza s-a intrat ... citește toată știrea