Victorie clara pentru CSM CSU Oradea, cu SCM Timisoara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea s-au calificat fara probleme in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce, joi seara, au intrecut la o diferenta de 31 de puncte, cu scorul de 87-56, formatia SCM winsed.swiss Timisoara.Doar primele cinci minute ale jocului au fost echilibrate, in rest elevii antrenorului Cristian Achim au controlat jocul cu autoritate.Dupa ce scorul a fost egal, 8-8, la jumatatea primului sfert, ros-albastrii si-au intrat in ritm si, treptat, s-au distantat pe tabela, in ... citește toată știrea