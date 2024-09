Victorie cu 24-7 pentru CSM Oradea in debutul noii editii a Superligii Nationale de polo

Poloistii de la CSM Oradea au debutat cu o victorie de proportii in noua editie a campionatului Superligii Nationale. Astfel, sambata, la Bazinul Olimpic "Ioan Alexandreescu", desi au menajat mai multi dintre jucatorii de baza, bihorenii s-au impus cu scorul de 24-7 in fata celor de la Politehnica Cluj.Partida a inceput in tromba pentru oradeni, care dupa patru minute de joc conduceau deja cu 6-0. In prima pauza s-a intrat cu scorul de 8-0.Tot cu 8-0 au castigat si sfertul secund elevii ... citește toată știrea