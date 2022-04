Victorie importanta la Timisoara pentru CSM CSU Oradea: 67-62 cu gazdele de la SCM Ohma

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au obtinut marti seara o victorie importanta la Timisoara, in restanta cu echipa locala SCM Ohma.Meciul, care s-a desfasurat in Sala Constantin Jude, s-a incheiat cu victoria oradenilor cu scorul de 67-62.Desi au condus in permanenta pe tabela, oradenii au avut ceva emotii in sfertul IV, cand gazdele s-au apropiat la doua puncte, scor 53-55, insa finalul a fost gestionat bine de "ros-albastri", care au beneficiat si de un cos de trei puncte, reusit de ... citeste toata stirea