Victorie importanta pentru CSM CSU Oradea, la Voluntari, in derby-ul etapei din Liga Nationala de baschet masculin

Dupa victoria din FIBA Europe Cup, din fata grecilor de la PAOK Salonic, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au obtinut sambata seara un nou succes important, de aceasta data in campionatul intern.Ros-albastrii au evoluat in deplasare in sala de sport Gabriela Szabo din Voluntari, in compania echipei gazda, CSO Voluntari, intr-un meci care s-a constituit in derby-ul etapei a 19-a din sezonul regulat al Ligii Nationale. S-au intalnit practic primele doua clasate, iar la final liderul