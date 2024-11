Victorie importanta pentru handbalistele de la CSU Oradea in disputa de acasa cu SEPSI Sfantu Gheorghe

Handbalistele de la CSU Oradea au obtinut cea de-a patra victorie in actuala editie de campionat, dupa ce s-au impus pe teren propriu in meciul pe care l-au avut in etapa din weekend, la sala de sport a Universitatii, cu scorul de 28-24, in fata celor de la SEPSI Sfantu Gheorghe.Elevele antrenorului Sebastian Tudor au condus si la pauza, cu trei goluri, scor 15-12, iar dupa acest succes au intrat in topul celor mai bune patru echipe din serie.Victoria obtinuta in etapa a 8-a a Diviziei A ... citește toată știrea