Victorie importanta pentru handbalistii de la CSM Oradea, la Odorheiu Secuiesc

Handbalistii de la CSM Oradea au obtinut o victorie pretioasa, sambata, la Odorheiu Secuiesc, in cadrul celei de-a doua etape a play-off-ului Diviziei A. Elevii antrenorului George Tautu s-au impus la o diferenta de trei goluri, cu scorul de 31-28 in fata formatiei locale CSM, dupa ce si la pauza conduceau cu 14-13.Pentru oradeni se anunta un joc dificil, pe terenul echipei care s-a situat pe locul II in Seria D a campionatului Diviziei A. De altfel, gazdele au inceput mai bine jocul, reusind ... citeste toata stirea