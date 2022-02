Victorie la doua goluri pentru handbalistii de la CSM Oradea, la Sighisoara

Handbalistii formatiei CSM Oradea au castigat sambata jocul pe care l-au disputat la Sighisoara, in cadrul etapei a 4-a a play-off-ului Diviziei A.Dupa infrangerea suferita pe teren propriu in fata celor de la CSM Resita, in runda anterioara, elevii antrenorului George Tautu erau dornici de reabilitare. Dupa un joc dificil, echilibrat, ei au reusit acest deziderat.CSM Oradea a castigat prima repriza cu scorul de 14-13, dupa care si in partea a doua a marcat cu un gol mai mult decat ... citeste toata stirea