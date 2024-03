Victorie la doua puncte diferenta cu Dinamo pentru baschetbalistii oradeni, dar dupa un joc modest

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au avut din nou o evolutie modesta, vineri seara, in ultimul joc de acasa din faza TOP 10 a Ligii Nationale. Cu toate acestea, elevii antrenorului Cristian Achim au reusit sa se impuna, la Oradea Arena, in fata celor de la Dinamo, cu scorul de 66-64.In nota ultimelor evolutii, primul sfert a fost din nou sub asteptari pentru CSM CSU, care in primele zece minute a parut o echipa apatica, iar in prima pauza bucurestenii au intrat in avantaj cu scorul de ... citește toată știrea