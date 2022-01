Victorii clare pentru CSM Oradea in dubla cu Rapid Bucuresti

Poloistii de la CSM Oradea s-au impus fara probleme in cele doua jocuri pe care le-au sustinut, vineri seara si sambata, in fata formatiei Rapid Bucuresti, meciuri care au ramas restante din prima etapa a returului de campionat din Superliga Nationala.Mai intai, in jocul de vineri seara, trupa pregatita de antrenorii Dorin Costras si Ciprian Cimpianu s-a impus cu scorul de 14-5, dupa care, in jocul al doilea, a castigat cu scorul de 15-7.In prima partida, oradenii au dominat clar primele ... citeste toata stirea