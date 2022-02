Victorii lejere pentru poloistii de la CSM Oradea in dubla cu Triumf Bucuresti: 23-5 si 23-3!

Poloistii de la CSM Oradea au castigat fara drept de apel ambele jocuri pe care le-au sustinut, marti si miercuri, la bazinul Crisul, in compania celor de la Triumf Bucuresti.Meciurile care au contat pentru returul Superligii Nationale s-au incheiat cu scorurile de 23-5 si 23-3 in favoarea vicecampionilor de la CSM Oradea, care au ajuns, astfel, la 18 victorii in actuala editie de campionat.Mai intai, marti, elevii antrenorilor Dorin Costras si Ciprian Cimpianu si-au adjudecat disputa la o ... citeste toata stirea