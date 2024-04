Victorii pe linie la Bucuresti: CS Crisul Oradea este foarte aproape de titlul national la polo U17

Echipa masculina de polo U17 a clubului Crisul Oradea a facut un pas urias spre adjudecarea titlului national, dupa ce a castigat in weekend toate cele trei jocuri pe care le-a disputat la turneul cu numarul 2 al Campionatului National.Desfasurat la Bucuresti, in perioada 11-14 aprilie, turneul a adus elevilor antrenorului Antonio Alexandrescu victorii clare.Mai intai, in prima partida, CS Crisul Oradea s-a confruntat cu Steaua, vineri, intr-un joc pe care l-a castigat cu scorul de 13-10. A ... citește toată știrea