Viitorul parc din Episcopia - Primaria a cumparat imobile de 315 mii de euro

In vederea amenajarii in cartierul Episcopia a noului parc situat la intersectia strazilor Matei Corvin cu Rectorului, au inceput lucrarile de eliberare a amplasamentului. Au fost demolate constructiile preluate de municipalitate prin achizitie de comun acord cu proprietarii acestora la inceputul anului 2022.Proiectul a fost gandit in mai multe etape. In etapa 1 au fost afectate o casa colectiva situata in strada Matei Corvin nr. 173 (cu trei locuinte, dintre care doua proprietate privata si ... citeste toata stirea