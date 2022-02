Viscol puternic la munte, cu rafale de 120 km/h, precum si in nord-vestul tarii

Meteorologii anunta doua zile de viscol puternic la munte, precum si in nord-vestul tarii. Zonele inalte din 13 judete sunt vizate de un cod portocaliu de vant puternic, cu rafale de 120 km/h.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat alertele emise anterior si anunta 3 cod galbene si 2 portocalii.Joi de la ora 10.30 pana vineri la ora 2.00, este cod galben de intensificari ale vantului si viscol la altitudini mari in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni. Vantul ... citeste toata stirea