Viva Las Vegas! Oradenii Aurel Gavris si Roman Tanca au obtinut medalii de bronz la Mondialele de Judo Veterani din SUA (FOTO)

Cei doi oradeni care au participat la editia din acest an a Campionatului Mondial de Judo Veterani, desfasurat in celebrul oras american Las Vegas, au reusit sa se intoarca acasa medaliati. Aurel Gavris si Roman Tanca au obtinut, fiecare la categoria lui, medalia de bronz.Medaliat cu bronz si la Mondialul de la Lisabona (2021), Aurel Gavris (+100 kg) si-a repetat performanta, pierzand un singur meci, in sferturile de finala, chiar impotriva americanului ce a devenit campion mondial. Sportivul ... citește toată știrea