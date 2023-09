Primarul Florin Birta a primit luni, 25 septembrie, vizita ambasadorului Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, care s-a aflat in Oradea pentru prima data de la instalarea Excelentei Sale in aceasta functie.Discutia, care s-a purtat in limba romana, a avut ca subiecte centrale oportunitatile de cooperare si dezvoltare a relatiilor economice dintre SUA si Romania, care privesc implicit si Oradea. Diplomatul a afirmat ca a auzit numai cuvinte de lauda la adresa Oradiei, ... citeste toata stirea