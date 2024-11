Vladut Preda lupta in aceasta saptamana la Nationalele de Box seniori de la Targu Mures

Clubul Sportiv Moga Razvan Oradea are un reprezentat in aceasta saptamana la una dintre cele mai importante competitii de box din tara, Campionatul National de Box pentru seniori.Competitia a inceput marti la Targu Mures, iar de miercuri intra in ring si Vladut Preda, tanarul sportiv de 23 de ani al Clubului CS Moga Razvan Oradea."Sunt impresionat de determinarea si capacitatea lui de munca, de abilitatile sale tehnico-tactice. E un sportiv extraordinar de valoros, de 6 ori campion national, ... citește toată știrea