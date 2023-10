Voleibalistele de la CSU Oradea au obtinut o noua victorie, de data aceasta in deplasarea de la Caransebes. Este vorba despre o victorie muncita impotriva nou-promovatei CSM Caransebes, intr-un joc care a fost echilibrat si in care experienta si valoarea superioara a oradencelor a facut diferenta.Doar in primul set studentele au avut emotii, pentru ca in urma unui start echilibrat, gazdele au reusit sa se distanteze pe final si sa conduca cu scorul de 23-21. In acel moment, insa, antrenoarea ... citeste toata stirea