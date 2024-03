Volei feminin: CSU Oradea s-a calificat la turneul de promovare in prima divizie

CSU Cluj-Napoca si CSU Oradea sunt echipele care au reusit sa se califice, la brat, la turneul final de promovare in Divizia A1 de volei feminin.Gazduit in weekend, la Sala Polivalenta a Universitatii din Oradea, turneul semifinal al Diviziei A2, Zona de Vest, a fost clar dominat de cele doua combatante, care s-au duelat pentru acest deziderat cu CSU Medicina Tg. Mures si CSU Politehnica Timisoara.Prima zi a confruntarilor a coincis, vineri, cu victorii scontate ale favoritelor. In ... citește toată știrea