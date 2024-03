Voleibalistele de la CSU Oradea joaca acasa in acest weekend, in turneul semifinal de promovare in Divizia A1

Zona de Vest a Campionatului National de volei feminin Divizia A2 isi va desemna in acest weekend, la Oradea, cele doua echipe care vor lupta pentru promovarea in prima divizie.Dupa jocuri frumoase in sezonul regulat si play-off, CSU Oradea, CSU Politehnica Timisoara, CSU Medicina Tg. Mures si CSU Cluj-Napoca sunt echipele care se vor duela in weekend, in Polivalenta Universitatii din Oradea, in cadrul turneului semifinal Divizia A2, Seria de Vest.Jocurile se anunta de pe acum interesante, ... citește toată știrea