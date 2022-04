Voleibalistele de la CSU Oradea s-au calificat la turneul final de promovare in Divizia A1 (VIDEO)

Voleibalistele de la CSU Oradea s-au calificat la turneul final de promovare in prima liga, Divizia A1. Aceasta dupa ce in weekend, la turneul semifinal gazduit in perioada 1-3 aprilie, de Sala Polivalenta a Universitatii din Oradea, echipa bihoreana a castigat toate cele trei partide sustinute si s-a clasat pe primul loc.Daca succesele cu formatiile CSM Timisoara si CSM Sighet erau previzibile, in schimb, voleibalistele de la CSU Oradea au reusit surpriza in derby-ul cu CSU Politehnica ... citeste toata stirea