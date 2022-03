Voleibalistele de la CSU Oradea vor gazdui in weekend turneul semifinal al campionatului Diviziei A2

Cele mai bune patru echipe din Divizia A2 de volei feminin, seria de vest, se vor lupta in acest final de saptamana, la Oradea, pentru biletele ce duc la turneul de promovare in prima divizie.Dupa un sezon regular in care s-a mers cap la cap si doar meciurile directe au facut diferenta, formatiile care au prins calificarea la turneul semifinal sunt: CSU Politehnica Timisoara, CSU Oradea, CSM Sighetu Marmatiei si CSM Timisoara.Turneul, care este gazduit de Sala Polivalenta a Universitatii ... citeste toata stirea