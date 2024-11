Voleibalistii de la ACS Pro Volley Oradea incep la Ramnicu Valcea noul sezon din Divizia A2

Voleibalistii de la ACS Pro Volley Oradea incep in acest weekend o noua editie de campionat, fiind angrenati, de vineri pana duminica, in primul turneu al Seriei de Vest din Divizia A2.Turneul este programat la Ramnicu Valcea si programeaza trei partide pentru echipa pregatita de antrenorul Daniel Todoran. Vineri, de la ora 16, oradenii se dueleaza cu cei de la CS Pro Volei Arad, sambata de la ora 13 vor intalni echipa gazda CS Valcea 1924, iar duminica, in ultima zi, formatia LPS Bihorul ... citește toată știrea