Vremea imprevizibila da batai de cap - Aveti grija la drum!

Politistii rutieri le reamintesc conducatorilor auto ca, in conditiile unui carosabil umed, sa adopte o maniera calma de condus, evitand bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea, este absolut necesar sa ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum si sa efectueze fiecare manevra numai dupa o temeinica asigurare.In situatia in care vizibilitatea in oglinzile autovehiculului este redusa din cauza stropilor de ploaie sau a fulgilor de zapada, folosirea luminilor de catre ... citeste toata stirea