Vremea in luna octombrie - Valori termice normale si precipitatii putine

Meteorologii anunta ca in luna octombrie, in Romania va fi vreme frumoasa, cu temperaturi normale pentru aceasta perioada si precipitatii putine.In saptamana 3-10 octombrie, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi deficitar in regiunile vestice, sudice, estice si la munte, iar in cele nordice si centrale va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval. In saptamana 10 - 17 ... citeste toata stirea