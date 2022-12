Vremea in Romania, 5 decembrie - 2 ianuarie - Zile mai calde decat ar fi normal

Meteorologii au actualizat prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Conform meteorologilor, valorile termice vor fi in general mai ridicate decat cele specifice perioadei, iar precipitatii vor fi excedentare in primele doua saptamani.Saptamana 5 - 12 decembrieValorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile sud-estice, centrale si la munte. Regimul pluviometric va fi excedentar in jumatatea vestica a ... citeste toata stirea