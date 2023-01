Vremuri si timpuri - De la Odesa la Oradea

Lumea in care ne ducem traiul este din ce in ce mai rar zdruncinata de vestile atrocitatilor care se petrec in tara vecina. Exista, totusi, printre noi, oameni a caror viata a fost schimbata radical de razboiul din Ucraina si oameni care se implica si care le dau o mana de ajutor.Razboiul a ajuns doar una din numeroasele stiri care se strecoara in buletinele zilnice, alaturi de reportaje cu catelusi pierduti si oameni care au mancat prea mult in noaptea dintre ani. Groaza de la inceputul ... citeste toata stirea