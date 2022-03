Zece incendii de vegetatie uscata intr-o singura zi

Zilnic, in aceasta perioada, la nivelul judetului Bihor se produc incendii generate de actiuni de ardere a vegetatiei uscate, desfasurate de cetateni in scopul igienizarii terenurilor si pregatirii acestora pentru lucrarile agricole de primavara, evenimente care pun in pericol gospodarii, paduri si livezi.Astfel, duminica, 20 martie a.c., pe teritoriul judetului Bihor s-au produs 10 incendii de vegetatie uscata care s-au manifestat la terenuri si pasuni comunale pe o suprafata totala de peste ... citeste toata stirea