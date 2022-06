Zeci de apartamente verificate dupa ce o teava a fost taiata din greseala - Scurgeri de gaze intr-un bloc din Marghita

Pompierii militari bihoreni au intervenit azi, pentru preintampinarea unei deflagratii si gestionarea unei situatii de urgenta, generata de scurgeri de gaze intr-un bloc situat pe strada Piata Independentei din Marghita.Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor (ISU Bihor), in jurul orei 11.45, apelanta precizand faptul ca a taiat din greseala, o teava de gaz, in locuinta simtindu-se un ... citeste toata stirea