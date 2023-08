A doua zi de targ din cadrul Zilelor Culturii Maghiare, din Piata Unirii, a fost una a contrastelor. Asta pentru ca, dimineata, in timp ce unii oradeni se plimbau prin fata tarabelor, curiosi de oferta, altii stateau in fata Bisericii cu Luna, ascultand slujba.Targul de produse agricole si artizanat nu a dus lipsa de musterii in weekend. Din cauza caldurii, oradenii au preferat sa iasa la cumparaturi mai mult dimineata si seara. Comerciantii i-au asteptat cu carne, branzeturi, legume si ... citeste toata stirea