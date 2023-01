Ziua Culturii Nationale, marcata sub Apuseni - Mihai Eminescu, omagiat la Stei

La fel ca in tara si in judet, Ziua Culturii Nationale a fost marcata si in urbea de sub Apuseni printr-un spectacol pregatit de elevii de la institutiile de invatamant din oras.Primaria Orasului Stei, Consiliul Local al Orasului Stei, Casa de Cultura "Miron Pompiliu" Stei, Biblioteca Oraseneasca, in colaborare cu Scoala Gimnaziala "Miron Pompiliu", Liceul Tehnologic "Unirea" si Colegiul National "Avram Iancu", au marcat Ziua Culturii Nationale printr-un specatcol dedicat si marelui poet ... citeste toata stirea