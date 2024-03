Ziua internationala a bolilor rare - Primaria iluminata in verde, roz si albastru

Cladirea Primariei Oradea a fost iluminata joi seara, de la ora 19.00, in verde, roz si albastru, pentru a marca "Ziua internationala a bolilor rare".In fiecare an, in ultima zi a lunii februarie, este celebrata Ziua Internationala a Bolilor Rare, dupa ce Alianta Europeana a Asociatiilor de Pacienti cu Boli Rare a stabilit ultima zi a lunii februarie ca Zi Internationala a Bolilor Rare incepand cu anul 2008. Aceasta zi contribuie la solidarizarea comunitatii internationale de boli rare, ... citește toată știrea