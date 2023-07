Pentru a cunoaste activitatile derulate in penitenciar, institutia a invitat vineri, 30 iunie, membrii de familie ai personalului unitatii, reprezentanti ai societatii civile si ai mass-media locale si centrale, ONG-uri si institutii partenere, la un tur de vizitare a celor mai reprezentative locuri din penitenciar.Ziua lucratorilor din penitenciarele din Romania, sub patronajul spiritual al Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii sistemului, sarbatorita in fiecare an la data de 29 ... citeste toata stirea