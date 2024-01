Franţa, campioana olimpică en titre, a reuşit să învingă dramatic echipa Suediei, campioana continentală, cu scorul de 34-30 (17-11, 27-27), după prelungiri.

Les Bleus au dominat prima repriză şi la pauză aveau un avans de şase goluri pe tabelă, dar scandinavii au reuşit să întoarcă scorul şi au fost aproape de a obţine calificarea în finală, însă Elohim Prandi a marcat incredibil în ultima secundă, din aruncare de la 9 metri, învingându-l pe portarul Andreas Palicka, colegul său de la Paris Saint-Germain, dintr-un plonjon lateral.

Echipa antrenată de Guillaume Gille a înclinat balanţa în prelungiri şi acum va lupta pentru al patrulea său titlu european, după cele din 2006, 2010 şi 2014.

Suedia consideră că:

- înaintea golului lui Prandi, arbitrii au anulat pentru pași o reușită perfect valabilă a lui Jim Gottfridsson. "Pentru mine a fost sută la sută gol valabil", a spus Felix Claar.

- iar la golul lui Prandi se pune în discuție dacă francezul a avut mereu ambele picioare în contact cu parchetul. "Nu putea să-și întindă brațul atât de departe fără să-și ia piciorul de pe pământ", spune Gottfridsson.

Federația Europeană de Handbal a anunțat că a primit reclamația din partea Suediei și că va analiza cu celeritate.

The European Handball Federation confirms having received a protest by the Swedish Handball Federation following the semi-final France vs Sweden at the Men's EHF EURO 2024. This protest is now being dealt with and any updates will be communicated accordingly.